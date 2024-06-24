Altının kilogram fiyatı 2 milyon 489 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 489 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 436 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 489 bin lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 514 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 598 milyon 118 bin 143,90 lira, işlem miktarı ise 1.055,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 690 milyon 706 bin 572 lira düzeyinde gerçekleşti.