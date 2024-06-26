Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 455 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 490 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 499 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 9 milyon 482 bin 467,01 lira, işlem miktarı ise 817,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 120 milyon 485 bin 694,19 lira düzeyinde gerçekleşti.