Altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin lira oldu

Standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 50 bin lira seviyesinden kapattı. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü de aynı seviyede kapatmıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 50 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 58 bin 999,50 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü de 2 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 351 milyon 889 bin 947,98 lira, işlem miktarı ise 1.189,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 789 milyon 490 bin 771,57 lira düzeyinde gerçekleşti.