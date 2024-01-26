Altının kilogram fiyatı 2 milyon 55 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 60 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 55 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 52 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 797 milyon 834 bin 727,92 lira, işlem miktarı ise 888,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 806 milyon 991 bin 904,04 lira düzeyinde gerçekleşti.