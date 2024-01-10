Altının kilogram fiyatı 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 941 bin lira, en yüksek 2 milyon 62 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,9 artışla 2 milyon 57 bin 617,50 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 372 milyon 749 bin 435,33 lira, işlem miktarı ise 1.709,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 408 milyon 127 bin 896,46 lira düzeyinde gerçekleşti.