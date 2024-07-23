Altının kilogram fiyatı 2 milyon 585 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 585 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 567 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 artışla 2 milyon 585 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 529 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 998 milyon 331 bin 604,59 lira, işlem miktarı ise 779,085 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 136 milyon 283 bin 42,64 lira düzeyinde gerçekleşti.