Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 550 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 590 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 590 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 4 milyar 474 milyon 576 bin 428,71 lira, işlem miktarı ise 1.738,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 661 milyon 960 bin 297,15 lira düzeyinde gerçekleşti.