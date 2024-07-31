Altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 600 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 554 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 600 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 2 milyar 321 milyon 653 bin 746,05 lira, işlem miktarı ise 899,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 627 milyon 682 bin 405,65 lira düzeyinde gerçekleşti.