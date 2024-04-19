Altının kilogram fiyatı 2 milyon 620 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 620 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 617 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 627 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 artışla 2 milyon 620 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 605 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 471 milyon 22 bin 79,23 lira, işlem miktarı ise 963,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 503 milyon 458 bin 455,88 lira düzeyinde gerçekleşti.