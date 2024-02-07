Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin 999,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin 999,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 62 bin lira, en yüksek 2 milyon 66 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 65 bin 999,50 liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 809 milyon 342 bin 762,92 lira, işlem miktarı ise 1.406,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 301 milyon 756 bin 381,70 lira düzeyinde gerçekleşti.