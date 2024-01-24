Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 65 bin lira, en yüksek 2 milyon 73 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 65 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 74 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 149 milyon 557 bin lira, işlem miktarı ise 1.052,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 155 milyon 823 bin 932,47 lira düzeyinde gerçekleşti.