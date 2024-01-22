Altının kilogram fiyatı 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 65 bin lira, en yüksek 2 milyon 75 bin 490 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 artışla 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 61 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 214 milyon 966 bin 749,09 lira, işlem miktarı ise 1.099,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 334 milyon 343 bin 529,52 lira düzeyinde gerçekleşti.