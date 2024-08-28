Altının kilogram fiyatı 2 milyon 794 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 794 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 794 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 794 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 805 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 474 milyon 188 bin 200,99 lira, işlem miktarı ise 1.256,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi 3 milyar 529 milyon 945 bin 609,69 lira düzeyinde gerçekleşti.