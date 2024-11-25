Altının kilogram fiyatı 3 milyon 105 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 105 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 112 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 105 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 135 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 149 milyon 580 bin 976,88 lira, işlem miktarı ise 1.051,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 225 milyon 674 bin 746,13 lira düzeyinde gerçekleşti.