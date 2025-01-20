Altının kilogram fiyatı 3 milyon 110 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 110 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 111 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 3 milyon 110 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 92 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 429 bin 935,46 lira, işlem miktarı ise 816,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 525 milyon 775 bin 130,30 lira düzeyinde gerçekleşti.