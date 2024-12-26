Altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 15 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 4 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 17 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 15 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 845 milyon 403 bin 649,87 lira, işlem miktarı ise 612,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 858 milyon 221 bin 581,77 lira düzeyinde gerçekleşti.