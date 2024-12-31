Altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 3 milyon 25 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 3 milyon 137 bin 814,21 lira, işlem miktarı ise 3.326,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 21 milyon 242 bin 191,71 lira düzeyinde gerçekleşti.