Altının kilogram fiyatı 3 milyon 340 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 340 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 285 bin lira, en yüksek 3 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 340 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 331 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira, işlem miktarı ise 1.700,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 5 milyar 630 milyon 38 bin 954,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: