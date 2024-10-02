Altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 900 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 55 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 43 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 974 milyon 507 bin 490,43 lira, işlem miktarı ise 666,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 43 milyon 568 bin 351,67 lira düzeyinde gerçekleşti.