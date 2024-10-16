Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 399,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 399,50 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 66 bin 399,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,9 artışla 3 milyon 66 bin 399,50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 365 milyon 503 bin 650,04 lira, işlem miktarı ise 451,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 366 milyon 194 bin 615,32 lira düzeyinde gerçekleşti.