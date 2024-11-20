Altının kilogram fiyatı 3 milyon 80 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 80 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 918 bin lira, en yüksek 3 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 80 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 86 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 253 milyon 330 bin 664,88 lira, işlem miktarı ise 1.407,14 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 324 milyon 819 bin 904,13 lira düzeyinde gerçekleşti.