Altının kilogram fiyatı 4 milyon 177 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 177 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 177 bin lira, en yüksek 4 milyon 205 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 177 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 171 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 917 milyon 789 bin 601,29 lira, işlem miktarı ise 697,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 920 milyon 924 bin 493,50 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: