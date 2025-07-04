Altının kilogram fiyatı 4 milyon 260 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 260 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 260 bin lira, en yüksek 4 milyon 284 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 280 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 136 milyon 672,35 lira, işlem miktarı ise 31,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 139 milyon 499 bin 72,48 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Albaraka Türk Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Zuha Döviz ve Altın Kıymetli Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: