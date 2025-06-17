Altının kilogram fiyatı 4 milyon 325 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 325 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 318 bin lira, en yüksek 4 milyon 335 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 azalışla 4 milyon 325 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 355 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 229 milyon 824 bin 16,39 lira, işlem miktarı ise 980,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 383 milyon 352 bin 514,97 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, QNB Bank, Dünya Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: