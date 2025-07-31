Altının kilogram fiyatı 4 milyon 331 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 331 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 265 bin lira, en yüksek 4 milyon 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 331 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 355 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 71 milyon 542 bin 006,03 lira, işlem miktarı ise 710,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 570 milyon 739 bin 163,51 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, AG Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: