Altının kilogram fiyatı 5 milyon 624 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününü 5 milyon 624 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 590 bin lira, en yüksek 5 milyon 630 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 artışla 5 milyon 624 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 592 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 636 milyon 64 bin 365,38 lira, işlem miktarı ise 1388,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 787 milyon 611 bin 538,60 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: