Altının kilogram fiyatı 5 milyon 752 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 752 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 555 bin lira, en yüksek 5 milyon 790 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,3 azalışla 5 milyon 752 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 830 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 667 milyon 114 bin 543,32 lira, işlem miktarı ise 2 bin 261,64 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 778 milyon 616 bin 734,13 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: