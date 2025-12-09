Altının kilogram fiyatı 5 milyon 795 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 795 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 783 bin lira, en yüksek 5 milyon 807 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 5 milyon 795 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 815 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 758 milyon 475 bin 115,52 lira, işlem miktarı ise 997,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 915 milyon 135 bin 633,21 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: