Altının kilogram fiyatı 5 milyon 960 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günün sonunda 5 milyon 960 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 873 bin lira, en yüksek 5 milyon 979 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 artışla 5 milyon 960 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 810 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 880 milyon 958 bin 789,27 lira, işlem miktarı ise 2 bin 185,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 44 milyon 84 bin 640,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: