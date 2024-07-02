Altının kilogram fiyatı azaldı

Altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,7 azalışla 2 milyon 420 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin 900 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,7 azalışla 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 485 bin 900 liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 465 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 574 milyon 205 bin 212,51 lira, işlem miktarı ise 1.053,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 702 milyon 467 bin 322,01 lira düzeyinde gerçekleşti.