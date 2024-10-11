Altının kilogram fiyatı azaldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin liraya geriledi.

Piyasada standart altının kilogramı en düşük 2 milyon 885 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira düzeyinde gerçekleşti.