Altının kilogram fiyatı azaldı
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin liraya geriledi.
Piyasada standart altının kilogramı en düşük 2 milyon 885 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira düzeyinde gerçekleşti.