Altının kilogram fiyatı çakıldı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 290 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 260 bin lira, en yüksek 7 milyon 565 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,9 düşüşle 7 milyon 290 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 507 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 914 milyon 236 bin 759,59 lira, işlem miktarı ise 2 bin 506,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 225 milyon 576 bin 381,11 lira olarak gerçekleşti.