Altının kilogram fiyatı düştü

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Dün standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 433 bin 900 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.

Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 433 bin 900 liradan tamamlamıştı.

Standart altın, en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 270 milyon 443 bin 477,48 lira, işlem miktarı ise 1.366,58 kilogram oldu.