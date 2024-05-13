Altının kilogram fiyatı düştü

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

Altın kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 449 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 460 bin 999 lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 432 milyon 651 bin 678,32 lira, işlem miktarı ise 1.410,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 432 milyon 651 bin 678,32 lira düzeyinde gerçekleşti.