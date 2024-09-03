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Altının kilogram fiyatı düştü

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 705 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 797 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 792 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 03.09.2024 16:54
  • Giriş: 03.09.2024 16:54
  • Güncelleme: 03.09.2024 16:54
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı düştü
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 2 milyon 792 bin liraya geriledi.

Standart altının fiyatı, en düşük 2 milyon 705 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 797 bin 500 lirayı gördü.

Altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 796 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 942 milyon 144 bin 239,45 lira, işlem miktarı ise 1.071,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 8 milyon 704 bin 596,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

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