Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla3 milyon 40 bin liraya geriledi

Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 148 bin 484,51 lira, işlem miktarı ise 334,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 327 milyon 736 bin 672,15 lira düzeyinde gerçekleşti.