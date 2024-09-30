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Altının kilogram fiyatı düştü

Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 30.09.2024 16:45
  • Giriş: 30.09.2024 16:45
  • Güncelleme: 30.09.2024 16:47
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı düştü
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla3 milyon 40 bin liraya geriledi

Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 148 bin 484,51 lira, işlem miktarı ise 334,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 327 milyon 736 bin 672,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

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