Altının kilogram fiyatı düştü
Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla3 milyon 40 bin liraya geriledi
Piyasada altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 50 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 19 milyon 148 bin 484,51 lira, işlem miktarı ise 334,75 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 327 milyon 736 bin 672,15 lira düzeyinde gerçekleşti.