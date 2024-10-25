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Altının kilogram fiyatı düştü

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 136 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Ekonomi
  • 25.10.2024 17:12
  • Giriş: 25.10.2024 17:12
  • Güncelleme: 25.10.2024 17:14
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı düştü
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 3 milyon 100 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 130 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 136 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 226 milyon 797 bin 566,01 lira, işlem miktarı ise 393,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 227 milyon 525 bin 853,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

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