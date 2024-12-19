Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 2 milyon 991 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 991 bin lira, en yüksek 3 milyon lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 14 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 264 milyon 296 bin 582,45 lira, işlem miktarı ise 1.103,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 280 milyon 654 bin 358,59 lira düzeyinde gerçekleşti.