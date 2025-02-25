Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin liraya geriledi.

Altın, piyasada, en düşük 3 milyon 515 bin lira, en yüksek 3 milyon 560 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 533 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 909 milyon 86 bin 785,84 lira, işlem miktarı ise 1.113,7 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 4 milyar 46 milyon 559 bin 175,84 lira düzeyinde gerçekleşti.