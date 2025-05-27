Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 155 bin liraya düştü.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 115 bin 795,29 lira, işlem miktarı ise 851,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 586 milyon 724 bin 301,67 lira olarak gerçekleşti.