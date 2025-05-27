Altının kilogram fiyatı düştü
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 188 bin liradan tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 155 bin liraya düştü.
Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gördü.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 115 bin 795,29 lira, işlem miktarı ise 851,12 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 586 milyon 724 bin 301,67 lira olarak gerçekleşti.