Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 405 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 6 milyon 375 bin lira, en yüksek 6 milyon 473 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 428 milyon 814 bin 706,41 lira, işlem miktarı ise 2 bin 101,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 332 milyon 456 bin 484,01 lira olarak gerçekleşti.