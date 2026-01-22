Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 835 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 805 bin 1 lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 11 milyon 778 bin 221,65 lira, işlem miktarı ise 1905,43 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 427 milyon 726 bin 218,77 lira olarak gerçekleşti.