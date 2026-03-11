Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altının kilogram fiyatı düştü

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 11.03.2026 16:58
  • Giriş: 11.03.2026 16:58
  • Güncelleme: 11.03.2026 17:00
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı düştü
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 434 bin 999 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 832 milyon 576 bin 952,55 lira, işlem miktarı ise 1062,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 41 milyon 277 bin 964,84 lira olarak gerçekleşti.

BirGün'e Abone Ol