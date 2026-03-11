Altının kilogram fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 434 bin 999 lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 415 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 832 milyon 576 bin 952,55 lira, işlem miktarı ise 1062,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 41 milyon 277 bin 964,84 lira olarak gerçekleşti.