Altının kilogram fiyatı düştü: Son durum ne?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 630 bin liraya indi.

Altın piyasada en düşük 6 milyon 615 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 651 bin 300 liradan tamamlamıştı.