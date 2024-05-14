Altının kilogram fiyatı geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 420 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 452 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 991 milyon 641 bin 849,30 lira, işlem miktarı ise 2.472,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 6 milyar 65 milyon 986 bin 469,35 lira düzeyinde gerçekleşti.