Altının kilogram fiyatı geriledi

Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 515 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 518 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 515 bin liraya geriledi.

Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 518 bin liradan tamamlamıştı.

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 504 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 762 milyon 197 bin 282,53 lira, işlem miktarı ise 701,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 934 milyon 660 bin 620,88 lira düzeyinde gerçekleşti.