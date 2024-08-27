Altının kilogram fiyatı geriledi
Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 805 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 2 milyon 805 bin lira oldu.
Piyasada, standart altının kilogramı en düşük 2 milyon 797 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 810 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 817 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 467 bin 748,94 lira, işlem miktarı ise 831,82 kilogram oldu.
Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 332 milyon 669 bin 58,66 lira düzeyinde gerçekleşti.