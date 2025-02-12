Altının kilogram fiyatı geriledi
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 405 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 405 bin liraya geriledi.
Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 330 bin lira, en yüksek 3 milyon 442 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 414 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 766 milyon 631 bin 80,80 lira, işlem miktarı ise 2.608,50 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 933 milyon 65 bin 77,67 lira düzeyinde gerçekleşti.