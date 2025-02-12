Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 405 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 3 milyon 330 bin lira, en yüksek 3 milyon 442 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 414 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 766 milyon 631 bin 80,80 lira, işlem miktarı ise 2.608,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 8 milyar 933 milyon 65 bin 77,67 lira düzeyinde gerçekleşti.