Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin liraya geriledi.

Standart altının ilogram fiyatı piasada en düşük 4 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 158 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 147 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 207 milyon 280 bin 137,62 lira, işlem miktarı ise 1410,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 655 milyon 389 bin 430,96 lira olarak gerçekleşti.