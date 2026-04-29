Altının kilogram fiyatı geriledi

Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 liraya gerilerken, gün içinde 6 milyon 730 bin liraya kadar yükseldi.

Ekonomi
  • 29.04.2026 16:40
  • Giriş: 29.04.2026 16:40
  • Güncelleme: 29.04.2026 16:42
Kaynak: AA
Altının kilogram fiyatı geriledi
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 592 bin 200 liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 592 bin 200 lira, en yüksek 6 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 888 milyon 281 bin 640,56 lira, işlem miktarı ise 1042,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 892 milyon 90 bin 324,93 lira olarak gerçekleşti.

